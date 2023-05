L’ex Milan a sorpresa: “Maignan forte, ma Donnarumma è una forza della natura”

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista dell’Euroderby.

L’ex numero 32 del Milan ha parlato prima di Mike Maignan e di come andrà la partita secondo lui questa sera, ma anche di Gigio Donnarumma:

Maignan se la gioca con Courtois. Mi ha stupito, sì, ma solo perché non lo conoscevo. Il mio pupillo però, anche se tanti storceranno il naso, resta sempre Gigio. Per me è una forza della natura, poi è ovvio che gli errori si fanno. Ma è talmente giovane ancora. Questa sera penso che sia veramente difficile, ma bisogna provarci per non avere nessun rimpianto. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale di Champions. Forza Milan!