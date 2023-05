Stadio a La Maura, Sala puntualizza: “Lo sa anche il Milan”

Negli scorsi mesi hanno fatto discutere le dichiarazioni di Emanuela Carpani, Soprintendente all’Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, nelle quali ha parlato di un possibile vincolo (anche detto ‘Verifica di interessa culturale semplice’) al compimento dei 70 anni di vita dell’impianto. La data X potrebbe essere quella del 2025.

Quest’oggi il sindaco Giuseppe Sala ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto un’opinione sulla possibilità evidenziata da Emanuela Cipriani, di seguito quanto dichiarato dal sindaco di Milano:

Io credo che in un paio di mesi la questione sarà chiara. Nell’incontro con Inter e Milan la sovrintendente, Emanuela Carpani è stata rassicurante sul fatto di gestire la questione e capire che non si può aspettare il 2025. Però sul vincolo del secondo anello ha detto che ha bisogno di lavorarci, anche perché non è la soprintendenza da sola che decide ma un sistema un po’ più largo, bisogna sentire anche la soprintendenza a Roma però è importante che si esprimano, è nel diritto delle squadre.