Dimarco chiede scusa dopo l’Euroderby: il messaggio per i tifosi del Milan

Sono passati appena tre giorni da uno dei derby più sentiti degli ultimi 15/20 anni. La doppia sfida in semifinale di Champions League ha tenuto tutti col fiato sospeso paralizzando un’intera città come Milano per lunghissime settimane.

Ad avere la meglio, meritando, è stata l’Inter di Simone Inzaghi, con la squadra che ha dominato dall’inizio alla fine per tutti i 180 minuti.

L’esperienza dei giocatori nerazzurri ha avuto, quindi, la meglio sulla gioventù del Milan che, ora, si trova costretta a leccarsi le ferite e non solo, rischia di terminare la stagione non solo con zero titoli, ma anche con lo spettro di non rientrare tra le prime 4, penalizzazione Juve permettendo.

Infatti la squadra di Stefano Pioli si trova a 61 punti, quinta in classifica a meno 4 dalla Lazio quarta, con sole tre giornate al termine e quindi con soli 9 punti a disposizione.

Una delle poche note positive di questo periodo per i tifosi del Diavolo è, certamente, il rinnovo fino al 2028 di Rafael leao, che tanto è mancato all’andata dopo l’infortunio in campioanto.

Dimarco scuse social

Le scuse di Federico Dimarco

Intanto, a proposito della doppia sfida di Champions contro l‘Inter, al termine della partita di ritorno Dimarco, insieme ai suoi compagni, si è reso protagonista di grandi festeggiamenti in campo insieme alla sua curva.

Mentre tutti festeggiavano, si è impossessato del microfono collegato agli altoparlanti dello stadio e ha infoiato il pubblico tra cori, canti ed esultanze da ultrà verace.

Dimenticando che i giocatori del Milan stavano ancora uscendo dal campo, ha gridato: “Non vi sentoooo!“, per poi trascinare i 70 mila di San Siro in uno dei classici cori da stadio: “Chi non salta è rossonero…”

Ebbene, dopo ciò, ieri sera sono arrivate le scuse dell’ex Hellas Verona ai tifosi del Milan sul suo profilo Instagram tramite una storia.