Dove vedere Milan Sampdoria in tv e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE MILAN SAMPDORIA – Questa sera il Milan non può sbagliare, uno stop nel match casalingo contro la Sampdoria comprometterebbe, e non poco, la corsa ad un posto nella prossima Champions League, quest’anno più accesa che mai. I rossoneri dovranno fare i conti con l’assenza di Ismael Bennacer, che sarà assente per tutta la stagione, dopo aver rimediato un’infortunio al ginocchio durante la semifinale di andata di Champions League contro l’Inter.

Il fischio d’inizio di Milan Sampdoria è in programma per le 20:45, nella splendida cornice dello Stadio San Siro di Milano. A dirigere il match sarà Francesco Fourneau di Roma.

La partita sarà trasmessa su DAZN e disponibile dunque per gli abbonati su Smart TV scaricando l’apposita app o utilizzando dispositivi che permettano compatibilità. Inoltre sarà possibile vedere Milan-Sampdoria anche sui canali Sky: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per vedere Milan-Sampdoria in streaming sarà invece l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o – in alternativa – collegarsi al sito di DAZN tramite computer/notebook e selezionare l’evento. Il match sarà disponibile anche per gli abbonati Sky, grazie alla piattaforme Sky GO e NOW.

Milan

Ballottaggio sulla trequarti per Pioli: le probabili formazioni

Il match rappresenta uno snodo cruciale per la lotta Champions, quindi Pioli non farà a meno dei suoi titolari. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si presenteranno in campo con Rafael Leao e Olivier Giroud. A centrocampo confermata la copia Krunic Tonali. Mentre in difesa Kjaer potrebbe far spazio a Thiaw.

Sponda Sampdoria Stankovic dovrebbe confermare l’undici che è sceso in campo contro l’Empoli, gara pareggiata 1-1. In attacco spazio alla coppia Gabbiadini-Quagliarella, alle loro spalle agirà Djuricic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic