Dove vedere Spezia Milan in tv e streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE SPEZIA MILAN – Terminate le gare settimanali nelle coppe europee, è tempo di tornare al campionato.

Il Milan si appresta a sfidare lo Spezia in uno snodo cruciale per la lotta Champions, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Dal canto loro però i liguri cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Momento delicato per entrambe le compagini. I rossoneri vengono dalla sconfitta nell’Euroderby d’andata con l’Inter e in campionato hanno collezionato solo due vittorie nelle ultime sei, non abbastanza per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Ancor più negativa la situazione dello Spezia che non vince dal 10 marzo con appena tre punti nelle ultime otto, che hanno permesso all’Hellas Verona di attuare il sorpasso andando a +3.

Quando si gioca Spezia-Milan

Il match andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia, sabato 13 maggio alle ore 18.00, prima della sfida in serata tra Inter e Sassuolo.

Dove vedere Spezia-Milan

La sfida, diretta dall’arbitro Doveri, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN: la visione è possibile scaricando l’app su smart tv compatibile, attraverso console di gioco come PlayStation e Xbox, o in alternativa grazie a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, la partita sarà visibile anche in tv sul canale 214.

Per vedere Spezia-Milan in diretta streaming, invece, sarà necessario scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o – in alternativa – collegarsi al sito di DAZN tramite computer/notebook e selezionare l’evento.

Le probabili formazioni del match, De Ketelaere verso la panchina

Con molta probabilità saranno quattro i cambi tra i titolari per Stefano Pioli. Calabria e Giroud si siederanno in panchina, mentre Krunic e Bennacer (stagione finita) sono out per infortunio. A subentrare saranno Kalulu, Pobega, Origi e Rebic, solo panchina per De Ketelaere. Di seguito le probabili formazioni della gara:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian; Ampadu; Wisniewski; Nikolau; Ekdal; Bourabia; Esposito; Verde; Nzola; Gyasi. Allenatore: L. Semplici

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu; Kjaer; Tomori; Theo Hernandez; Tonali; Pobega; Saelemaekers; Brahim Diaz; Origi; Rebic. Allenatore: S. Pioli