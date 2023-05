Alluvione in Emilia Romagna, striscione della Curva Sud durante il minuto di silenzio (FOTO)

In seguito alla sconfitta pesante contro l’Inter nella semifinale di Champions League il Milan vuole tornare subito alla vittoria in campionato contro la Sampdoria, retrocessa in Serie B.

I rossoneri scendono in campo consapevole di dover conquistare i 3 punti in vista di un finale stagione in cui dovranno cercare la qualificazione nella prossima stagione in Champions League.

Settimana difficile non solo per i risultati calcistici ma anche per la situazione meteo che condizionando la penalista italiana negli ultimi giorni. Il maltempo ha colpito tutti la zona dell’Emilia-Romagna.

Striscione per l’Emilia Romagna

Tifosi Milan Maltempo Emilia-Romagna

In occasione della 36° giornata di campionato il Milan e la Sampdoria esprimono la loro vicinanza alla popolazione vittima del maltempo con due striscioni. Il primo, quello rossonero, che dice: “Emilia-Romagna”. Mentre quello dello dei blucerchiati recita: “5 minuti per le vittime dell’Emilia-Romagna”.

Striscione che hanno accompagnato alcuni minuti di silenzio, rispettati da entrambe le tifoserie, nei primi minuti del match.