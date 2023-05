Euroderby, Vieri: “Inter più forte del Milan”, poi il commento su Leao

Vigilia di Champions League. Cresce l’attesa per la semifinale, un derby tutto milanese. All’andata il Meazza si colorerà di rossonero per uno stadio previsto tutto esaurito.

In città si inizia ad avvertire l’elettricità del match. Lo sa bene Bobo Vieri, ex di entrambe le squadre ma che certamente ha lasciato molto di più nella sua avventura in nerazzurro.

Nell’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport c’è l’intervista a Vieri che ammette come quest’ansia si sentisse maggiormente quando lui era uno dei protagonisti. Sensazioni che si univano al DNA vincente di un Milan che e di un Inter piena di campioni che facevano la differenza nella mentalità, discorso che adesso secondo lui non può essere fatto poiché i giocatori sono diversi e anche più inesperti in Europa.

Per Vieri Inter più forte del Milan

Alla domanda su chi arriva meglio Bobo ammette che l’Inter è in condizioni migliori perché ha la rosa più forte di tutti. Questo, però, non implica che passeranno i nerazzurri perché il derby è una lotteria. La differenza potrebbe esserci dalla panchina, con Lukaku, Brozovic, Gosens e tanti altri che non saranno titolari ma potrebbero dare una mano nei 180 minuti.

Certamente ciò che potrebbe decidere la partita potrebbe essere un episodio, un fallo, un rimpallo. Per questo è importante lottare su ogni singola palla e giocare al massimo, sfruttando ogni occasione.

Il commento dell’ex attaccante su Leao

In seguito Vieri si concentra sui singoli giocatori, valutando il peso dei rispettivi attaccanti di riferimento per Milan e Inter. Secondo l’ex attaccante Leao è il 50% dei rossoneri, importante negli strappi come Theo. Mentre per i nerazzurri l’uomo fondamentale sarà Lautaro, vincitore del Mondiale e con 23 gol stagionali.