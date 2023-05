Fontana su San Siro: “Serve una nuova casa, anche per questione economica”

È intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla questione San Siro. Una situazione di incertezza che ormai va avanti da troppo tempo. Una telenovela destinata a durare ancora per molto quella del nuovo stadio, nel frattempo il vecchio San Siro non sfigura, anzi.

Paragonato al viso di un’anziana signora proprio dal presidente Fontana, San Siro non smette di sorprendere e meravigliare, nonostante l’età e le fatiche del tempo. Una cornice spettacolare che insieme a 75 mila spettatori ha reso la tanto attesa notte dell’euroderby ancora più magica.

Il giorno dopo il derby di Champions League, il presidente Fontana torna a San Siro ospite dell’evento “Il Foglio a San Siro”, organizzato dall’omonimo quotidiano questa mattina nella sala executive dello stadio. Argomento principe, ovviamente, il nuovo stadio. L’evento, non ancora concluso (terminerà alle ore 18:00 circa), è stato aperto proprio dall’intervento del presidente della Regione Lombardia, il primo di una lunga serie di ospiti.

Quanto al tema stadio, Fontana non ha usato mezze misure: “San Siro è come il viso di una signora anziana. Dissimula l’età, ma mancano servizi fondamentali per rendere l’impianto moderno e funzionale. Ieri era un’impresa anche fare pipì, poi c’è il problema del traffico. Serve una nuova casa, anche per una questione economica. Bisogna considerare come, grazie a un investimento simile, cambierebbero i budget dei club”.