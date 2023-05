Pioli pensa al turnover contro la Cremonese: novità in difesa e sulla trequarti!

Ad aspettare il Milan in campionato, Mercoledì, sarà la Cremonese. Partita fondamentale dove è vietato sbagliare contro una squadra ben messa che ha voglia di punti per la permanenza in Serie A. Per il Milan dopo questo turno ci saranno Lazio e Inter al varco per due gare decisive.

Ecco quindi che Stefano Pioli ha in mente un turnover per preservare la rosa ma cercando di non danneggiare la buona riuscita del risultato.

I cambi di Pioli

Ci saranno dei cambi rispetto alla sfida contro la Roma. Maignan sempre presente in porta. In difesa titolare Thiaw al posto dello squalificato Tomori e ballottaggio Gabbia-Kalulu per affiancarlo, con il secondo che potrebbe anche prendere il posto sulla fascia sostituendo Calabria a destra. Titolare Theo a sinistra.

A centrocampo favorita sempre la coppia Tonali-Bennacer su Vranckx e Krunic, out Pobega. Sulla trequarti potrebbe riposare Brahim Diaz per dare ancora una chance a De Ketelaere da titolare.

In attacco invece a sinistra Leao irremovibile, ballottaggio a destra tra Messias e Saelemaekers. Per quanto riguarda il faro d’attacco a sostituire Giroud ci penserebbe Ante Rebic.