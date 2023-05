Pioli in vista di Milan-Cremonese: scelte forti tra centrocampo e attacco!

Oggi al via il turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata di Serie A, sarà Milan-Cremonese, alle ore 21:00, a San Siro.

Partita fondamentale per Stefano Pioli ed i suoi giocatori. Occupare una delle prime quattro posizioni per il diavolo, e quindi la qualificazione alla prossima Champions League, è obbligatorio. Tanti gli impegni, la lotta è serrata e l’Euroderby nel frattempo rende tutto più difficile. Pioli contro la squadra di Ballardini effettuerà quindi dei cambi inaspettati.

Le scelte di Pioli

Turnover quasi obbligatorio con conseguenti scelte inaspettate per Pioli sul suo Milan. Come già si sapeva la coppia difensiva sarà formata da Thiaw e Kalulu. In mezzo al campo ecco che Pioli crede fortemente di Aster Vranckx. Il 20enne prenderà il posto di Tonali.

Partiranno poi insieme dal primo minuto De Ketelaere e Diaz. Due giocatori che hanno sempre fatto stafetta sulla trequarti con il secondo che l’ha sempre spuntata come titolare. È ipotizzabile che De Ketelaere si muova dietro la punta con Diaz che occuperà una delle due fasce.

Ed ecco che a fare scalpore è anche la scelta di dare una chance da titolare ad Origi, che ultimamente poco brilla, al posto di Giroud. Si accomederà quindi in panchina Ante Rebic.

Un Milan cambiato che vede ben quattro giocatori belgi partire da titolari nella formazione rossonera con Vranckx, De Ketelaere, Origi e Saelemaekers. Che possa portare bene al mister Pioli?