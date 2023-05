Maldini e Pioli, addio o avanti insieme? C’è l’ultimatum!

Stefano Pioli è sotto stretta osservazione della dirigenza della Milan. La semifinale di Champions League non è considerata come un gran traguardo, vista la sconfitta subita contro i cugini nerazzurri. Inoltre, a complicare la situazione è il fatto che la squadra rossonera potrebbe terminare la stagione al di fuori del quarto posto, mancando così la tanto attesa qualificazione alla prossima Champions.

Cosa deve fare Pioli per “salvarsi”

Secondo Tuttosport, le prossime tre partite saranno decisive per il futuro di Pioli in rossonero. Il primo match è quello di sabato sera contro la Samp, poi il Milan affronterà la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, per infine concludere la stagione a San Siro, contro l’Hellas Verona.

Pioli ha l’obbligo di puntare al quarto posto, per centrare la qualificazione alla prossima Champions, ma questo obiettivo non dipende solo esclusivamente dal suo Milan, ma anche dalla possibile sanzione che sarà afflitta alla Juventus, che potrebbe salvare in extremis il tecnico rossonero.

Se non dovesse arrivare la Champions, il futuro di Pioli sarebbe sicuramente in bilico, nonostante l’ottimo rapporto con la società ed il contratto in scadenza nel 2025.