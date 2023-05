Leao rischia per il derby? ll consiglio a sorpresa di Giroud

Ci siamo, l’euroderby di Champions League è ormai alle porte e domani sera alle 21 in quel di San Siro il Milan di Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi si sfideranno in quello che sarà il primo atto delle semifinali di Champions League.

Alla vigilia di uno dei derby più importanti degli ultimi anni sono stati molti i protagonisti della partita che hanno voluto parlare dell’imminente sfida.

Tra questi c’è anche Olivier Giroud che a seguito della conferenza stampa pre partita ha anche rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportmediaset dove ha toccato alcuni punti molto importanti.

L’attaccante francese ha parlato della partita, e di quanto sia diverso segnare un gol in un derby:

“Il derby è il tipo di partita che mi mancherà quando finirò la mia carriera, voglio vivere il momento con felicità e allegria e aiutare con l’esperienza i compagni se sentono pressione o frenesia. Sono eccitato, non si giocano tutti gli anni queste partite e sono orgoglioso di aver fatto un grande percorso in Champions ma siamo vicini a fare qualcosa di grandissimo per il club e non vogliamo mollare.

Il numero nove del Milan ha poi voluto dare un consiglio a Rafael Leao che è ancora in fortissimo dubbio per la partita di domani:

“Non deve rischiare, se ce la fa domani siamo tutti contenti ma lui deve fare attenzione perché c’è anche il ritorno ed è abbastanza intelligente per capire se ce la fa o no. E’ un giocatore importante per noi, se non ce la fa per domani è una forza in meno per noi ma siamo pronti a lottare anche senza di lui. Sono fiducioso, serve fiducia in partite così e bisogna giocare con personalità, altrimenti avrai dei rimpianti ed è la cosa peggiore che possa esistere”