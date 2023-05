Giroud torna sulla sconfitta: “Perdere con l’Inter è doloroso”, poi il commento sul finale di stagione

La sconfitta di ieri sera ha scritto la parola fine sui sogni di gloria europei del Milan, eliminato in semifinale di Champions League dai rivali di sempre dell’Inter.

I nerazzurri hanno dominato il doppio confronto, nonconcedendo al Milan di segnare nemmeno una volta.

Il 2-0 dell’andata aveva già messo in chiaro la superiorità della squadra di Inzaghi ma i rossoneri, forti del recupero di Rafa Leao, hanno provato a recuperare.

Il gol di Lautaro Martinez al minuto 74 ha fatto calare il sipario sull’Euroderby, lasciando i rossoneri con l’amaro in bocca e con la sensazione di aver sprecato un’occasione irripetibile.

Giroud Milan Champions League

Giroud è stato fra gli ultimi a mollare ed è uscito amareggiato dal prato di San Siro. L’attaccante francese però non si perde d’animo e, il giorno successivo all’eliminazione, prova a fare ordine e ad interpretare la situazione.

“Avrei firmato subito se mi avessero detto che al primo anno al Milan avrei vinto lo Scudetto e al secondo sarei arrivato in semifinale di Champions con un gruppo comunque molto giovane e con poca esperienza. Sono però competitivo, perdere ora è molto doloroso, specialmente contro l’Inter. Dobbiamo essere orgogliosi e pensare di nuovo al campionato e alla qualificazione per la prossima Champions. Dobbiamo ingoiare questo rospo e guardare avanti. Spero di qualificarmi per questa competizione“.

L’attaccante francese quindi non ha perso le motivazioni ed è già pronto a conquistarsi la qualificazione alla prossima Champions League.