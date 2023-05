Ibrahimovic-Milan, aria di addio: il sostituto arriva dalla Serie A!

Tra gli attaccanti attenzionati dal Milan per il prossimo anno c’è Marko Arnautovic. Centravanti classe 1989 ai margini del progetto Bologna. In questa stagione 9 reti messe a segno e un leggero infortunio che ha bloccato l’ascesa in classifica marcatori.

Arnautovic

Cominciano a serpeggiare in Emilia voci sul suo probabile addio ai rossoblu al termine della stagione.

Il bomber alle prese con una stagione difficile

Una serie di problemi fisici lo hanno tenuto fuori per molte partite in questo campionato, ma la voglia di incidere non è mai mancata nonostante i 34 anni. Tra gli attaccanti più esperti della nostra Serie A, dotato di stazza, ben 192 cm e un grande bagaglio tecnico a renderlo un calciatore completo. Un elemento sul quale Thiago Motta punta tanto considerate l’esperienza e la capacità di giocare per la squadra.

Ultima perla l’incornata poderosa di sabato nell’1 a 5 contro la Cremonese, un gol di testa da bomber di razza ancora affamato di gol nonostante la stagione travagliata.

Voci di mercato

Il giocatore austriaco piace ai dirigenti del “diavolo” e, se l’affare dovesse concludersi positivamente, andrebbe a sostituire in rosa l’highlander Zlatan Ibrahimovic. Indiscrezione di mercato segnalata dai colleghi de Il Giornale .