Infortunio Bennacer, brutte notizie per il Milan: il comunicato

Il Milan ieri sera è uscito sconfitto per 2-0 dal match d’andata delle semifinali di Champios League contro l’Inter. Una serata complicata sin da subito, quando all’8° minuto di gioco Dzeko ha sbloccato il match e dopo tre minuti Mkhitaryan ha praticamente chiuso la pratica.

Il Milan, privo di Leao non è riuscito a creare pericoli dalle parti di Onana e dopo 17′ ha dovuto rinunciare anche a Bennacer.

Per il centrocampista algerino si tratta di un problema al ginocchio che sin da subito è apparso abbastanza grave.

Infortunio Bennacer: stagione finita!

Nella giornata di oggi, Bennacer si è sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso che hanno evidenziato un lesione post-traumatica.

Di seguito il comunicato del Milan:

“Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro.

Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia”.

Si prospetta dunque un lungo stop per Bennacer che in questa fase della stagione era stato una chiave della svolta di Pioli e che aveva postato a grandi risultati come il 4-0 al Napoli.

Per la gara di ritorno contro l’Inter, inoltre, Pioli dovrà fare a meno del suo numero 4 e l’impresa per passare il turno diventa ancora più complicata. Per Bennacer, con ogni probabilità, la stagione è terminata ieri sera.