Inter, tegola per Inzaghi: il nerazzurro salta il Derby di Champions con il Milan

La semifinale di Champions League si avvicina. Saranno le due partite forse più importanti per Milan e Inter che, andando avanti in Europa, possono provare a dare un senso a questa stagione. Stagione che per entrambe le squadre, in campionato soprattutto, ha deluso.

Il 10 Maggio si avvicina, il countdown è partito. Nelle partite antecedenti all’Euroderby Pioli e Inzaghi hanno, e dovranno ancora, avere molta cautela sulla gestione dei giocatori per arrivare al meglio ad una partita importante come una semifinale Champions League.

Ecco che da una parte si gioca per mantenere viva la qualficazione in Europa, nel campionato, per la prossima stagione e dall’altra si gioca per vivere l’Europa al meglio oggi nella sua competizione maggiore.

L’Inter perdere i pezzi: Gosens salta il Derby di Champions League

In quanto a infortuni che possono incidere sulla gara ecco che l’Inter e Inzaghi perdono un giocatore che quando è chiamato in causa fa sempre bene. Si tratta dell’esterno Robin Gosens. Il tedesco infatti siglando il suo gol contro la Lazio ha riportato una lussazione della spalla destra. Secondo la Gazzetta dello Sport il giocatore sarà indisponibile per le prossime due gare in campionato e per la semifinale di andata contro il Milan.