Derby di Champions, Antonello: “Motivo di orgoglio, dobbiamo riconoscere una cosa”

Il Milan domani affronta la Lazio per un match che vale tanto in ottica quarto posto. Ma i rossoneri, pur considerando l’importanza della partita, non possono non pensare al derby contro l’Inter di mercoledì prossimo.

Della sfida tra i cugini di Milano, da cui uscirà una delle due finaliste di Champions League, ha parlato anche Alessandro Antonello, Ceo Corporate dei nerazzurri.

Antonello: “Derby in Champions orgoglio per Milano”

Alessandro Antonello, Ceo corporate dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Sole 24 Ore. Tra i tanti argomenti trattati, anche il derby di Champions contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: