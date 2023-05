Tifosi contro Dimarco, interviene la Curva Nord: il comunicato

Martedì sera l’Inter si è imposta sul Milan per 1-0 nella gara di ritorno della semifinale di Champions League.

L’Euroderby è stata una partita molto sentita in tutta Milano che, come già era accaduto nelle passate occasioni, ha passato una settimana intera focalizzata su San Siro.

Questa volta l’ha spuntata l’Inter di Inzaghi, che andrà ad affrontare il Manchester City in Finale ad Istanbul.

Le emozioni al termine del doppio confronto sono state difficili da trattenere e se dal lato rossonero trapelava delusione e rammarico, sulla sponda nerazzurra si festeggiava un risultato inimmaginabile all’inizio della stagione.

Inter Milan Dimarco

Uno fra i più scatenati è stato senza dubbio Federico Dimarco, tifoso interista da sempre che si è reso protagonista dei festeggiamenti cantando un coro ben noto ai tifosi milanisti, che non hanno per niente gradito.

Le polemiche in questi giorni si sono scatenate e sono emerse anche striscioni minacciosi nei confronti del difensore nerazzurro.

La Curva Nord è quindi intervenuta con un comunicato a difendere il suo beniamino e a cercare di placare gli animi con un comunicato: “Dimarco è un bravissimo ragazzo, è un nostro beniamino e lo amiamo alla follia perché è cresciuto nel nostro settore giovanile. C’è stato un errore alla base che ha commesso Federico, che è un ragazzo di cuore e ha vissuto la vittoria di pancia. Ha voluto esternare con leggerezza la sua felicità, come ha detto, cantando dei cori che sono andati un po’ oltre il normale sfottò tra Inter e Milan. Noi ci sentiamo di difendere Dimarco e di tutelarlo, però è stato umile e corretto nel chiedere scusa alla tifoseria milanista per averla toccata nel vivo. Tra le due tifoserie c’è rispetto, c’è un clima di pace ma ci dissociamo dai giornali. Accettiamo le scuse di Dimarco, abbiamo proposto alla Curva Sud di capirlo, la Curva lo ha capito, ognuno va per la sua strada e la storia è finita”.

La Curva Nord tenta in questo modo di seppellire l’ascia di guerra in modo da godersi la vittoria e concentrarsi sulla Finale del 10 giugno.