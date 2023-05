Inter-Milan, ultimo dubbio di formazione per Pioli: il ballottaggio

Vigilia di Euroderby, domani sera il Milan scenderà in campo per ribaltare il risultato d’andata terminato 2-0 per l’Inter. A fare la differenza i gol di Dzeko e Mkhitaryan che hanno portato i nerazzurri in vantaggio in meno di 11 minuti.

I rossoneri sono chiamati, quindi, a sbloccare il risultato il prima possibile per accorciare lo svantaggio e tentare la rimonta. Due dubbi di formazione per Pioli: ballottatto in difesa dove Thiaw è favorito su Kjaer in difesa.

In grande recupero Leao che ha svolto in questi ultimi giorni parte dell’allenamento in gruppo e che proverà a essere titolare dall’inizio. Pioli, dopo avergli fatto saltare il match di andata, vorrebbe puntare su di lui e proporlo dal primo minuto così da avere maggiori chance di mettere in difficoltà i nerazzurri.

La probabile formazione del Milan

Questa la probabile formazione dei rossoneri che scenderà in campo domani sera contro i nerazzurri. Probabile titolarità dall’inizio per Leao che giocherà in attacco alle spalle di Giroud insieme a Saelemaekers e Diaz, mentre in difesa Thiaw resta favorito su Kjaer.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.