Zazzaroni attacca l’operato di Pioli: “Deve fare autocritica”, poi il commento sulla partita

La conquista della Champions League per la stagione 2023/24 per il Milan è arrivata, lo scontro diretto vinto con la Juventus comunque sia non è stata una delle uscite più belle del Milan in questo campionato.

A esprimere il suo parere sulla partita dei rossoneri è stato anche Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, intervenuto al programma televisivo Pressing, ha parlato di Juventus-Milan e di Stefano Pioli, queste le sue parole:

Ho visto un’altra partita con un altro televisore. Una squadra così vuota non l’ho vista. I bianconeri ci hanno messo impegno ed hanno avuto occasioni da gol ma il problema è che non c’è nessuno che la butta dentro. Per quanto riguarda il Milan tutto quello che volete ma ha 16 punti in meno rispetto allo scorso anno. Non può essere giustificato solo da De Ketelaere e Origi, l’autocritica la deve fare anche Pioli. Una visione veramente incredibile. Il Milan ha due punti in meno della Juventus sul campo eppure ha tutte le giustificazioni.

Queste le parole del giornalista, che porta all’attenzione di Pioli le situazioni da lui gestite male nel corso del campionato e che certamente sono costati punti importanti lasciati durante il cammino dei rossoneri in questa stagione.