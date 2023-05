Inzaghi: “Milan forte a prescindere da Leao”, poi la frecciatina all’arbitro

Manca sempre meno alla partita fra Milan e Inter che varrà l’accesso per la finale di Champions League di quest’anno. Fra i protagonisti di questo match, alla viglia dell’Euroderby, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

Stuzzicato riguardo l’arbitraggio della gara di andata e la designazione di un arbitro francese per la gara di ritorno ha parlato così:

“Nella gara di andata il fallo di Krunic su Bastoni andava gestito in un altro modo. Non c’è nessun problema che ci sia un arbitro francese con 4 calciatori rossoneri in rosa”.

Si sbilancia invece alla richiesta di un parere su questo Milan:

“Abbiamo un vantaggio ma non possiamo gestire una partita lunga 90 minuti più recupero. Il Milan è una squadra forte a prescindere da Leao. Hanno vinto uno Scudetto solo un anno fa e sono in semifinale di Champions, vanno affrontati con grande attenzione“.

Non si risparmia il tecnico nerazzurro, di fronte a una delle partite più importanti della sua carriera da allenatore, che vale molto per lui e la sua squadra, ma anche per Pioli e un Milan, che è alla ricerca di sé stesso dopo un periodo nero a livello di rendimento.