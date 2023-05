Juve-Milan, protesta della Curva Sud: i motivi

Siamo ai giri di boa di questa stagione, con il Milan che è impegnato non solo nell’euroderby da sogno in Champions League contro l’Inter di Inzaghi, ma anche in campionato, dal momento che l’accesso alla massima competizione europea per la prossima stagione è tutt’altro che scontato.

I rossoneri sono in corsa per la zona Champions insieme a Inter, Roma, Atalanta e Juventus. Proprio con i bianconeri ci sarà uno scontro diretto il 28 maggio che potrebbe decretare quale tra le due grandi del nostro calcio potrà accedere al prossimo torneo della coppa dalle grandi orecchie.

Il big match non avrà però lo spicchio dell’Allianz Stadium riservato agli ospiti dei colori rossoneri, dal momento che la tifoseria organizzata ha deciso di disertare la sfida tra Juve e Milan.

Curva Sud dura sul caro biglietti: “Tifoseria organizzata resta a Milano”

La Curva Sud ha parlato così della sfida di Torino:

Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità con i gobbi che per l’importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e AIMC comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano TUTTI i tifosi rossoneri a fare altrettanto

I motivi della diserzione vengono spiegati nel comunicato:

La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!) e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi.

Infine, il tifo organizzato fa una proposta per il rincaro dei biglietti: