UFFICIALE – La Juventus patteggia? La decisione sulla manovra stipendi

Terminata l’udienza in tribunale, le parti della giustizia sportiva, incaricate di seguire il filone stipendi, si sono espresse: è stato accettato il patteggiamento. Di conseguenza la Juventus pagherà 718 mila euro e rinuncerà ad altri ricorsi inerenti al filone plusvalenze.

Inchiesta stipendi, la Juve patteggia

Era ormai da diversi giorni che l’ipotesi di un patteggiamento circolava libera e con forza. Ora l’ipotesi è realtà: la Juventus ha deciso di patteggiare per il caso stipendi ed il Tribunale Federale Nazionale ha accettato la richiesta dei bianconeri.

FOTO: Agnelli

Di conseguenza, come riportato da Sky Sport, la Juventus pagherà un ammenda di 718 mila euro e non dovrebbe fare più ricorso per ciò che riguarda il caso plusvalenze. Dunque si può considerare conclusa questa pagina giudiziaria che ha coinvolta la Serie A.

Inoltre è particolare la posizione di Andrea Agnelli. Infatti l’orma ex presidente bianconero ha deciso di non patteggiare e di continuare il processo. Nonostante ciò la Juventus non dovrebbe più andare incontro ad ulteriori processi.