Juventus-Milan, guai per Allegri: un top è a rischio!

Solamente due giornate e si concluderà anche questo campionato di Serie A che ha visto trionfare il Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta.

Per il Milan ci sta ancora un obiettivo da raggiungere, ovvero blindare il quarto posto che garantisce l’accesso alla prossima Champions League che, con la penalizzazione della Juventus, è sempre più vicino.

A proposito di Juventus, gli uomini di Stefano Pioli dovranno giocare il penultimo match di questa lunghissima stagione proprio all’Allianz Stadium, contro i bianconeri che arrivano scarichi e demotivati dalla trasferta di Empoli e dalla nuova sanzione.

Juventus-Milan

A proposito di questo big match, secondo quanto riferito dai canali social della società proprio in questi minuti Dusan Vlahovic ha lavorato a parte a causa di un sovraccarico tendineo al sartorio. Il serbo, quindi è in dubbio per il match di domenica.

Bonucci, invece, sembra essere in ripresa tanto che ha lavorato parzialmente in gruppo.