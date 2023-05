UFFICIALE – Quando si gioca Juventus Milan: la decisione della Lega

La delusione per l’eliminazione in semifinale di Champions League contro i cugini dell’Inter brucia ancora ma il Milan non può permettersi di distrarsi e deve concentrare le proprie energie sul campionato.

I rossoneri infatti devono assolutamente recuperare punti per rientrare fra le prime quattro e qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea.

Restano ormai solo tre giornate per riuscire nell’impresa e ogni punto sarà fondamentale per non arrivare a fallire l’obiettivo principale della stagione.

Juventus Milan Posticipo

Domani la squadra di Pioli ospiterà a San Siro una Sampdoria già retrocessa. Una partita che sulla carta sembra agevole ma che i rossoneri non possono permettersi di sottovalutare.

La prossima domenica invece il Milan affronterà la Juventus, anch’essa uscita delusa dall’ impegno europeo infrasettimanale.

I sogni degli uomini di Allegri si sono infranti contro il Siviglia, che ai tempi supplementari ha trovato la giocata vincente che li porterà a Budapest a giocarsi l’ennesima Europa League contro la Roma di Mourinho.

Il Milan dovrà cercare di fare punti nel posticipo domenicale all’Allianz Stadium, dove ad attenderli ci sarà senza dubbio la partita più ostica di queste ultime tre giornate.