Juventus-Milan 0-1, i rossoneri sono matematicamente in Champions League

Juventus-Milan, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. è terminata con il risultato finale di 0 a 1 con la rete di Olivier Giroud al 40esimo minuto su assist di Davide Calabria al 40esimo minuto del primo tempo.

Milan aritmeticamente in Champions League, Juventus fuori dai primi quattro posti

Il Milan è ufficialmente qualificato per la prossima stagione di Champions League dopo una stagione fortemente caratterizzata da alti e bassi, che però può essere ritenuta altamente positiva considerando anche la qualificazione in semifinale di Champions.

Juventus invece ufficialmente fuori dai quattro posti validi per la qualificazione alla massima competizione europea. L’ultima giornata sarà decisiva per la qualificazione in Europa League o in Conference League.