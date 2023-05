Verso Juve-Milan, Pioli ha deciso: Kjaer o Thiaw in difesa?

Si avvicina il big match di domenica sera all’Allianz Stadium, Juventus-Milan. Questo è uno scontro decisivo in ottica Champions, che potrebbe ridare speranze ai bianconeri oppure dare una spinta importante ai rossoneri quasi decisiva. Alla vigilia del match, Pioli sembra aver preso una scelta per quanto riguarda il reparto difensivo

Pioli vuole puntare su Thiaw, in panchina Kjaer

L’allievo super il maestro. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà il giovane Thiaw ad affiancare Tomori nella difesa milanista. Nell’ultimo periodo il difensore tedesco ha garantito ottime prestazioni, tanto da essere premiato con più partite da titolare.

Per questo motivo Pioli ha deciso di affidarsi al classe 2001 e non a Simon Kjaer, non molto lucido nelle ultime uscite, complice anche l’età che inizia a farsi sentire -34 anni compiuti a marzo-. Toccherà adesso a Thiaw giustificare la scelta del mister, offrendo la migliore prestazione per portare il Milan a sentire il prossimo anno l’inno della Champions League.