Kamada-Milan, Maldini accelera: chiusura in arrivo?

Negli ultimi giorni sono stati moltissimi i giocatori accostati al Milan, il calciomercato deve ancora iniziare e la rosa rossonera potrebbe subire un vero e proprio cambiamento viste le possibili partenze di calciatori in scadenza e altri che non verranno riscattati.

Calciomercato Milan, Kamada in arrivo? Concorrenza bruciata!

STUTTGART, GERMANY – MAY 03: Daichi Kamada of Eintracht Frankfurt celebrates after scoring the team’s second goal during the DFB Cup semifinal match between VfB Stuttgart and Eintracht Frankfurt at Mercedes-Benz Arena on May 03, 2023 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Maldini e Massara sono già a lavoro per regalare il primo colpo alla tifoseria e il primo colpo potrebbe realmente essere vicino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i rossoneri avrebbero bruciato la concorrenza per Daichi Kamada, in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. La chiusura dell’affare sembra davvero vicina.

Il trequartista giapponese vanta 9 gol e 6 assist in 31 partite, mentre in Champions League ha messo a segno 3 reti in 8 gare disputate. Un calciatore che aggiungerebbe gol e qualità al reparto offensivo di mister Stefano Pioli.