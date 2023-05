Kamada al Milan, è fatta: svelata la data delle visite mediche!

Paolo Maldini e Frederic Massara iniziano a muovere i primi passi per il mercato estivo dopo il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.

Giroud & Co hanno strappato in extremis il pass per la massima competizione europea, e ora la palla passa alla dirigenza che vuole chiudere in fretta la trattativa per Daichi Kamada, sempre più vicino a vestire la maglia del Milan.

Kamada Milan Eintracht

Kamada-Milan, siamo ai dettagli: visite mediche dalla prossima settimana

“È verbalmente fatta, ma deve firmare e quindi il Milan fino alla fine è prudente, ma se tutto va come si sono detti ‘a voce’, visite mediche la settimana del 5 giugno“.

Questo è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, deadline fissata per la prossima settimana per le visite mediche del giocatore.

Daichi Kamada lascerà, dunque, l’Eintracht Francoforte a parametro zero dopo 6 lunghe stagioni. Il centrocampista giapponese è pronto a legarsi al Milan fino al 2028.