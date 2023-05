Kamada-Milan, arrivano conferme: c’è il sì del giocatore

Nonostante il ritorno del derby di Champions League sempre più vicino, in casa Milan si lavora anche in chiave mercato. Il duo Maldini–Massara ha fiutato l’affare e sta spingendo per regalare a Pioli un rinforzo importante per la prossima stagione.

Si tratta di Daichi Kamada, trequartista giapponese classe ’96, in scadenza a giugno con l’Eintracht Francoforte. Separazione già annunciata quindi, tanti i club in fila per il giocatore. Il Milan lo aveva contattato già a gennaio, ora ci sono novità importanti sull’affare.

Kamada-Milan, c’è il sì del giocatore

Incontri e dialoghi evidentemente produttivi quelli di gennaio, Kamada ha dato priorità al Milan. La trattativa entra nel vivo. Rossoneri in vantaggio, ma in scia club altrettanto importanti: Napoli, Benfica, Borussia Dortmund, Newcastle e Liverpool. Un occasione da non farsi sfuggire quella di mettere sotto contratto il jolly offensivo giapponese, vista anche la discontinuità di Brahim Díaz e le difficoltà evidenti del deludente De Ketelaere. Stessi dubbi anche per gli esterni: una trequarti rossonera numericamente piena, ma povera di qualità e continuità.

Il Milan è in pole, anche se la sensazione è quella di valutazioni progettuali non ancora concluse. Per non sprecare questo vantaggio strategico, toccherà a Maldini e Massara fare l’ultimo e decisivo step per portare Kamada a vestire la maglia rossonera.