Pioli in conferenza stampa: “I cambi hanno peggiorato la partita”, poi su De Ketelaere

Siamo giunti alla vigilia di Milan-Lazio, match valido per la 34ª giornata di Serie A e scontro diretto per un posto in Champions League. La Lazio arriva al match con meno pressione, visti i 6 punti di vantaggio che i biancocelesti vantano sui rossoneri. Per la squadra allenata da Pioli l’unico obiettivo è la vittoria, per restare agganciati al treno Champions e magari guadagnare qualche posizione.

Milan-Lazio: la conferenza stampa di Stefano Pioli

Pioli su De Ketelare: “Credo nelle sue qualità”

C’è gran fermento attorno al big match Milan-Lazio che si disputerà domani alle 15:00 all’Olimpico e darà il via alla 34ª giornata di Serie A. L’allenatore del Milan Stefano Pioli presenta la gara di domani in conferenza stampa.