Maldini alla ricerca di un colpo azzurro: le due piste da tenere d’occhio

Un Milan sempre più all’italiana quello nei piani di Maldini e Massara. Sono pochi quelli attualmente allenati da Pioli, solo Calabria, Tonali, Gabbia, Florenzi, Pobega e Mirante. L’ultimo andrà via a fine stagione e verrà rimpiazzato da Sportiello, in arrivo a parametro zero dall’Atalanta.

Ecco allora che in chiave mercato spuntano due nomi azzurri che andrebbero a rinforzare non solo la rosa, ma anche il blocco-Italia a disposizione di mister Pioli. Tutto dipenderà dalla permanenza di Brahim Diaz.

Calciomercato Milan: c’è Zaniolo se parte Brahim Diaz

L’ex romanista Nicolò Zaniolo è un vecchio pallino dei dirigenti rossoneri. Lo hanno già trattato a gennaio e lui tornerebbe volentieri in Italia. L’ostacolo maggiore sono i 30 milioni che i turchi del Galatasaray chiedono per lasciarlo partire. La clausola rescissoria è di 36 milioni, la formula ideale sarebbe quella del prestito. Difficile.

Sempre in caso di partenza del trequartista spagnolo, in alternativa a Zaniolo, l’attenzione del Milan potrebbe spostarsi su Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 dell’Empoli di Paolo Zanetti è attualmente impegnato con la nazionale italiana ai Mondiali Under 20. Sono entrambi profili interessanti, ma la priorità dei rossoneri sembra quella di riscattare Brahim Diaz dal Real Madrid.