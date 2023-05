Maldini prima di Milan-Inter: “Non siamo ancora pronti”, poi parla del rinnovo di Leao

Sensazioni a caldo. Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, l’attuale direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini ha voluto esternare le sue sensazioni riguardo l’imminente Euroderby tra Milan ed Inter, valevole per la semifinale di andata della Champions League.

Oltre allo sguardo sulla partita, l’ex difensore ha anche parlato della situazione contrattuale di Rafael Leao, sempre più vicino al rinnovo con i rossoneri. Di seguito le sue parole.

“Al di là delle emozioni, io credo che il fatto di avere Milan e Inter che si giocano queste partite è un grande orgoglio per il calcio italiano. Un gran segnale da parte del calcio italiano. Il rinnovo di Leao? Diciamo che siamo vicini, questa è la volontà del club e del ragazzo. Non era facile, tante componenti. Sia tecniche ma anche che venivano dal passato. Se il Milan è pronto per rimanere a questo livello? Secondo me non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello. Ma quello che cercavo di spiegare alle proprietà americane, questo club e questa città sono speciali. Bisogna prendere il momento, se lasciassimo scappare il momento e non provare a raggiungere il gradino più alto si rischia di fare due passi indietro”.