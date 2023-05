Milan, rivoluzione in vista: pronte dieci cessioni, chi arriva

La semifinale con l’Inter è stata un’ulteriore conferma che oggi il Milan è una squadra da cambiare radicalmente: i giocatori sono corti e stanchi e la panchina non si è dimostrata affidabile.

Ci sono calciatori di primo livello, ma servono un centrocampista, se non due, visto l’infortunio di Bennacer, un esterno di destra ed una punta. Oltre questi, almeno tre giocatori per rinforzare la panchina.

Il mercato estivo del Milan

Il budget per la sessione estiva di calciomercato, dipenderà in parte dalla qualificazione in Champions League, ma sulle scelte in uscita, il Milan ha già deciso.

Tatarusanu, Mirante, Dest e Bakayoko termineranno la loro avventura in rossonero ed Ibra quasi sicuramente partirà, così come Vranckx. Adli non resterà senza giocare e dunque molto probabilmente sarà ceduto.

In caso di offerte, possono lasciare la squadra rossonera anche Rebic, Messias e Ballo-Touré.

Dopo tutte queste partenze e le relative incertezze su altri giocatori, il Milan è obbligato ad acquistare 6-7 rinforzi di livello, per tornare quantomeno a lottare per la vittoria dello Scudetto.