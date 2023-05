Calciomercato Milan, occhi di nuovo in Belgio? Maldini punta il classe 2005

Il Milan continua a monitorare con molta attenzione i talenti del campionato belga. Ultimo di questi Charles De Ketelaere, investimento che però ad oggi non ha dato i suoi frutti. Il club rossonero ha messo gli occhi su un nuovo gioiellino belga, protagonista della stagione. Si accende il mercato del Milan.

Giovanissimo, il suo nome!

Protagonista in positivo della mediana durante la stagione con il Royal Antwerp di Mark van Bommel, squadra in lotta per il titolo del campionato nazionale. Sulle sue tracce ci sono anche squadre dal grosso calibro come Barcellona e Manchester United. Arthur Vermeeren è il suo nome. Centrocampista classe 2005 (18 anni il febbraio scorso) con 32 partite disputate in stagione dove ha trovato anche la prima rete fra i protagonisti del calcio che conta lo scorso 14 maggio contro il Bruges.

Paolo Maldini

Ormai titolare inamovibile della mediana, Vermeeren è estremamente abile nel pallone e molto utile nel ruolo di recupera palloni. Centrocampista completo, dinamico e ricco di intensità nella corsa. Il giovane belga è già in ottica Nazionale maggiore, il c.t. pensa già alla convocazione. Potrebbe assaporare una big durante la prossima sessione estiva. I rossoneri riflettono. Non si vuole rischiare, ma il mercato è più vivo che mai.