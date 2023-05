Mercato Milan, Rebic ai saluti: i motivi che hanno portato all’addio

Titoli di coda? La risposta potrebbe essere “molto probabilmente si”. Una stagione sicuramente sottotono, vittima sacrificale per dare spazio e nuova linfa all’attacco del Milan: Ante Rebic non è più una pedina fondamentale delle gerarchie rossonere.

L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte dovrebbe, con molta probabilità, fare le valigie nella prossima sessione di mercato estiva, che si avvicina sempre di più. La squadra di Pioli è infatti in cerca di un centravanti: l’obiettivo è anche quello di rimpiazzare il croato, oltre a voler rinforzare il reparto offensivo.

Ma quali sarebbero i motivi che avrebbero portato alla separazione tra Rebic ed il Milan? Non si parla solamente delle prestazioni offerte in campo dal n.12 milanista: c’è dell’altro.

Ante Rebic AC Milan

Rebic ai saluti: svelato il retroscena che porterebbe all’addio

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante croato non avrebbe convinto per alcuni comportamenti messi in mostra nelle ultime settimane. Anche per quanto riguarda le sedute di allenamento: scarsa intensità e tanta svogliatezza. Certo non quello che ci si aspetta da un professionista, tanto che avrebbe convito Stefano Pioli a preferire altre opzioni.