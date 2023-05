Tra riscatto e addio, scelta fatta sul futuro di Vranckx: la decisione del Milan

A maggio inoltrato è arrivato il momento per le società di iniziare a programmare con maggiore intensità la prossima stagione. Lo sa bene il Milan, con Maldini & Co che hanno già spostato il proprio focus sulla costruzione della rosa 2023/24.

Calciomercato Milan, il destino di Dest e Vranckx

I tifosi del Diavolo si aspettano qualcosa di nuovo per ciò che riguarda la campagna acquisti, considerando la sterilità degli acquisti di questa stagione. Inoltre la squadra mercato del Milan è sempre alla ricerca di un attaccante da affiancare a Giroud.

FOTO: Maldini

Tuttavia il punto focale da cui iniziare la programmazione è quello di risolvere le situazioni complicate, come rinnovi e prestiti. Infatti è da qui che ripartiranno Massara e Maldini, soprattutto concentrandosi su Dest e Vranckx: i due giocatori non resteranno a Milano.

La notizia arriva da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato. Secondo Schira, il Milan non utilizzerà l’opzione per l’acquisto definitivo di Dest e Vranckx. I due torneranno rispettivamente a Barcellona e Wolfsburg: se per Dest era nell’aria, la bocciatura è confermata anche per Vranckx.

Il belga ha trovato probabilmente le stesse difficoltà del connazionale De Ketelaere, tuttavia con una differenza: Vranckx è arrivato in prestito, mentre De Ketelaere a titolo definitivo. Di conseguenza finisce dopo un anno la storia tra il belga ed i rossoneri.