Milan, sorride il bilancio del club: non accade da 15 anni

Buone notizie in casa Milan. Il cambio di rotta che il club ha avuto negli ultimi anni, sta dando i suoi frutti. Oltre ai successi in campo, coronati dallo Scudetto della scorsa stagione, sono evidenti anche quelli economici.

I Rossoneri si apprestano infatti a chiudere il bilancio del 30 giugno in positivo, evento che non si verifica in via Aldo Rossi da ben 15 anni.

Bilancio in positivo, Milan modello da seguire

Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, che riporta i dati rilevati dal sito Calcio e Finanza, la prima semestrale si è chiusa con un attivo di 9.8 milioni, dando continuità a quello che era stato un trend positivo nella prima trimestrale, che addirittura aveva prodotto un utile di 22 milioni.

Nei primi sei mesi del 2022/23, il Diavolo ha registrato complessivamente 144 milioni di ricavi. Tale somma la si deve principalmente ai diritti televisivi, pari a 84.5 milioni, ma anche ai ricavi da gara (29.8 milioni) e alle sponsorizzazioni (circa 17 milioni). Il risultato netto positivo risulta essere di 9.8 milioni, gran passo in avanti rispetto ai -12.2 milioni dei primi sei mesi del 2021/22.