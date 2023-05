Riscatto di Brahim o Kamada a zero? Spopola la richiesta dei tifosi sui social: l’hashtag

Un evento tanto insolito quanto scoppiettante ha appena colpito tutto il mondo del calcio Milan. In giornata è infatti arrivata la news in merito all’ufficiale partenza della trattativa per il riscatto di Brahim Diaz, ad oggi ancora in prestito dal Real Madrid.

Brahim Diaz

Da ormai tre stagioni in casacca rossonera, il trequartista spagnolo è stato spesso pescato dalle telecamere a baciare lo stemma e ad incitare i tifosi. Brahim ha sempre lottato sul campo per il Milan non nascondendo mai alla stampa la propria voglia di rimanere a Milano, ma pare che i tifosi rossoneri siano di tutt’altro avviso. In seguito alle news di cui sopra infatti, un intero movimento contro il numero dieci si è riversato d’improvviso sui social.

#BrahimOut in tendenza su Twitter, i tifosi del Milan preferiscono Kamada

#BrahimOut: questo l’hashtag apparso in tendenza su Twitter Italia questa sera. Un evento sorprendente, nato per caso e che al momento conta oltre 2.000 tweet nell’ultim’ora, con continui margini d’aumento.

Brahim Diaz Twitter

Il motivo si celerebbe dietro alle prestazioni altalenanti e alle troppe insufficienze collezionate dallo spagnolo nei suoi anni in rossonero. La fetta di pubblico milanista più social preferirebbe infatti puntare su Daichi Kamada a zero piuttosto che riscattare lo spagnolo ad oltre 20 milioni. Un vero e proprio movimento ha dunque “preso in ostaggio” Twitter, cercando di imporre le proprie volontà. Il tutto a pochi giorni da un delicatissimo Milan-Juventus, sfida nella quale Brahim Diaz ha più volte eccelso con la casacca del Milan.