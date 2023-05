Milan, la Champions si complica: rischio danno economico

Ancora una sconfitta per il Milan. Sconfitta pesante non solo sul campo, ma anche a bilancio per la società. Una settimana che sarebbe dovuta essere decisiva per la stagione dei rossoneri che, ad ora, sta finendo nel più tragico dei modi. Sconfitta nell’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter e sconfitta in casa dello Spezia (gli aquilotti non vincevano da due mesi), perdendo punti decisivi per la lotta al quarto posto. Rossoneri sempre più lontani da questa e dalla prossima Champions League.

Sette gli assenti in casa Milan, Pioli ha dovuto schierare molti titolari e nonostante ciò i rossoneri non sono riusciti a portare a casa il risultato. Una forma pessima che pare peggiorare ulteriormente le possibilità di rimonta in Champions.

Buco a bilancio?

Il Milan è scivolato a quattro punti dal quarto posto con tre partite a disposizione, un’impresa difficilissima da compiere. Oggi la Juventus potrebbe ulteriormente allungare in classifica e la Roma potrebbe agganciare il quinto posto. Con 9 punti a disposizione, compreso uno scontro diretto con i bianconeri di Allegri, la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League diminuisce sempre più.

Gerry Cardinale, proprietario del club di Milano, aveva già sottolineato l’importanza di centrare almeno il quarto posto in campionato per poi qualificarsi direttamente alla Champions League dell’anno successivo. Si prospetta un danno economico non indifferente per i rossoneri. Secondo il Corriere della Sera un buco di 50 milioni incombe nelle casse della società.

Ai rossoneri non resta che resettare i propri pensieri, liberarsi da ogni problema e giocare al massimo delle proprie possibilità già martedì per il ritorno di Champions con i cugini neroazzurri per poi provare a fare “il miracolo” anche in campionato. Rafael Leao, in caso di recupero, è chiamato a dare il meglio per la squadra, trascinandola alla rimonta sia in Champions che in campionato.