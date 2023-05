Milan, Costacurta: “Lo scorso anno è successo il miracolo, questa è stata una buona stagione”

Il parere dell’ex. La stagione sta per volgere al termine e per il Milan è tempo di tirare alcune somme: i rossoneri non sono riusciti a riconfermare il Tricolore vinto lo scorso anno, ma sono stati protagonisti di una grande cavalcata in Champions League, interrotta in semifinale dopo la doppia sfida con l’Inter.

Coppa dalle Grandi Orecchie che la squadra di Pioli avrà il privilegio di competere anche nella prossima stagione. Grazie alla vittoria messa a segno ieri sera in quel dell’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, i rossoneri si sono aritmeticamente qualificati alla prossima edizione della massima competizione continentale.

Non tutta da buttare quindi la stagione del Milan, come costatato anche dall’ex difensore del Diavolo Alessandro Costacurta. Billy, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha voluto così definire, nel complesso, la stagione della squadra di Pioli. Di seguito le sue parole.

Alessandro Costacurta SkySport

Costacurta: le sue parole