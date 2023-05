Milan-Cremonese, due giocatori a rischio: oggi non si sono allenati

Il Milan si appresta al prossimo match di campionato contro la Cremonese dopo aver archiviato la gara contro la Roma. Il pareggio all’ultimo istante ottenuto all’Olimpico è fondamentale per evitare una sconfitta che avrebbe fatto perdere davvero troppo terreno nella corsa al quarto posto.

La prossima avversaria sarà la Cremonese di Ballardini in un match che sarà fondamentale vincere dopo lo 0-0 ottenuto all’andata.

Davide Ballardini

Milan-Cremonese, possibili due assenze

I grigiorossi però continuano a coltivare la speranza di salvarsi nonostante un campionato fin qui difficilissimo, in cui non hanno mai abbandonato la zona retrocessione e che li vede in questo momento al penultimo posto al di sopra della sola Sampdoria.

I ragazzi di Ballardini si sono allenati quest’oggi al centro sportivo Giovanni Arvedi e c’è da segnala re l’assenza di due calciatori. Si tratta di Benassi, che ha svolto lavoro differenziato, e di Tsadjout, il quale sta proseguendo l’iter personalizzato per recuperare dal suo infortunio. Per i due il match contro il Milan è da reputarsi a rischio.