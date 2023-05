Milan-Cremonese, Pioli sorprende: cambia il centrocampo!

Dopo l’incredibile pareggio agguantato con la Roma, il Milan si prepara ad un’altra sfida di campionato. Contro la Cremonese i rossoneri giocheranno la loro 33^ giornata, iniziando un mese di gennaio ricco di appuntamenti importanti tra lotta per il piazzamento in Champions e semifinale da giocare contro l’Inter.

Da sciogliere alcuni dubbi di formazione per Pioli che sembra volersi affidare al 4-2-3-1. In porta nessun dubbio con Maignan, in difesa spazio ai terzini titolari Calabria e Theo con un cambio nei centrali: Tomori, oltre ad essere squalificato, non ha recuperato dal problema muscolare alla coscia accusato proprio nell’ultima partita contro i giallorossi. Riposo anche per Kjaer. Al loro posto subentra Thaw che affiancherà Kalulu.

Pioli, dubbi a centrocampo

FOTO IMAGO – Sandro Tonali Milan

Le sorprese maggiori, però, si respirano da centrocampo in sù con diversi ballottaggi. Il tecnico non ha ancora deciso a chi affidare le chiavi della squadra quindi sembra che ci sia un ballottaggio tra la coppia Vranckx-Tonali e Bennacer-Krunic. Mentre nella trequarti a sorpresa dovrebbe essere titolare De Ketelaere che avrà un’altra chance affiancato da Saelemaekers e Leao.

In attacco l’idea è quella di far rifiatare Giroud dando spazio a Rebic, visti i tanti impegni ravvicinati che dovranno giocare i rossoneri.