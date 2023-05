Milan-Cremonese, le formazioni ufficiali: ancora turnover totale per Pioli!

Tra poco la squadra rossonera scenderà in campo contro la Cremonese per la trentatreesima giornata di campionato, per cercare di non perdere terreno nei confronti di una corsa Champions sempre più avvincente che vede molte squadre agguerrite per il tanto corteggiato quarto posto.

Gli uomini di Pioli dovranno avere la massima concentrazione nei confronti di una sfida che sulla carta può sembrare molto agevole ma nella pratica no, è sempre complicato affrontare determinate squadre e poi non sarebbe il primo caso di debacle inaspettata da parte dei rossoneri.

Milan-Cremonese: le scelte di Pioli

Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve, per forza di cose, pensare alle prossime due sfide del suo Milan: contro la Lazio sabato pomeriggio e l’Euroderby di Champions League di settimana prossima che senza ombra di dubbio immobilizzerà una città intera.

Il turnover torna presente nella formazione ufficiale con la coppia belga De Ketelaere-Origi in attacco, tandem d’attacco molto deludente in stagione fin qui con delle prestazioni a dir poco discutibili da parte di entrambi.

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi