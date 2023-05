Milan-Cremonese affidata a Pairetto: tutte le designazioni

Vigilia di campionato per il Milan che dopo il pareggio con la Roma giocherà a San Siro con la Cremonese per ritrovare i tre punti e continuare a lottare per la qualificazione alla Champions League nella prossima stagione.

Periodo intenso per i rossoneri che dopo la partita con la Cremonese ospiteranno anche la Lazio prima del derby in semifinale di andata di Champions League, tutto in poco più di una settimana.

Qualche dubbio per Pioli in vista di domani con il tecnico che vorrebbe schierare il 4-2-3-1. Sicura l’assenza di Tomori, squalificato ma anche ai box, e quella di Kjaer che recupererà in vista delle prossime partite. Possibile ballottaggio a centrocampo, vero dubbio di Pioli, tra la coppia Vranckx-Tonali e Bennacer-Krunic. Con chance maggiori di vedere in campo la prima rispetto alla seconda.

Nella trequarti spazio per De Ketelaere tra Saelemaekers e Leao. Mentre in avanti dovrebbe giocare Rebic per permettere a Giroud di riposare.

FOTO IMAGO – Centrocampo Vranckx Milan

Le designazioni arbitrali per Milan-Cremonese

Intanto sono uscite le designazioni arbitrali per la 33^ giornata di campionato. Di seguito quelle che riguardano Milan-Cremonese:

Milan – Cremonese

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Capaldo e Di Gioia

IV: Maggioni

VAR: Banti

AVAR: Piccinini.