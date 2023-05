Pioli amareggiato: “Stasera siamo delusi”, poi svela il problema del Milan

Il Milan non va oltre il pareggio contro la Cremonese. A San Siro i rossoneri pareggiano 1-1.

Milan-Cremonese, le parole di Pioli

Nel post partita di Milan-Cremonese ha parlato il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN:

“Questa sera siamo delusi perché non volevamo un risultato così. Le partite son poche e se non cambiamo marcia faremo fatica ad arrivare tra le prime 4. Dobbiamo trasformare la rabbia di questa sera e fare meglio fra 3 giorni.

Penso che nel primo tempo abbiamo messo in pratica ciò che avevamo preparato e siamo stati pericolosi. Mi aspettavo più profondità ma abbiamo gestito bene il pallone creando tante situazioni dentro l’area. È chiaro che se partite del genere non riesci a sbloccarle diventa più difficile, ma una squadra come la nostra non deve perdere lucidità: nel secondo tempo è successo proprio questo.

Manca la determinazione nello sbloccare la partita. La squadra fa tutto per vincere la partita ma il non riuscire a sbloccarla fa la differenza. Manca questa determinazione, questa lucidità, questa qualità. Chiaro che il secondo tempo non mi è piaciuto.

Giroud e Leao c’erano a Roma ma non abbiamo fatto gol comunque. Dobbiamo essere più precisi e incisivi, chiaro che le individualità poi vanno esaltate. Ma il problema è che non stiamo riuscendo a vincere partite che dovevamo vincere.

Chiaro che subire un gol così, nonostante due difensori molto veloci, fa sì che diventi tutto più difficile. Nella fase di transizione tutti possono far meglio. Io onestamente ho visto una squadra con tanta energia, la squadra non è stanca. Chiaro che l’annata è lunga, gestire bene le forze è importante: ma questa sera c’è mancato il secondo tempo. La lucidità.

La Champions è la Champions: è un bene, altroché. Incontreremo una grandissima squadra ma ce la giocheremo con tutte le nostre caratteristiche. Abbiamo meritato quest’occasione”.