Verso Milan-Cremonese, Pioli cambia in attacco: c’è una novità

Il Milan dovrà giocare a San Siro domani ore 21.00 contro la Cremonese. Match sulla carta abbordabile che però precede la Lazio in campionato e l’Inter in Champions League. Pioli va verso un corposo turnover, ma i rossoneri non devono rischiare di perdere punti importanti per la lotta alla qualificazione per la prossima Champions.

Novità e probabili formazioni

In casa Milan molti riposeranno: Kjaer, Tomori (anche causa squalifica e lieve infortunio), Tonali, Leao, Giroud. Questi cinque nomi con molta probabilità non scenderanno in campo dal primo minuto, ma bisognerà vedere quanto turnover deciderà di portare mister Pioli e quanta necessità dei suoi uomini fondamentali vi sarà durante il match. Probabilmente anche giocatori come Maignan, Theo, Calabria, Bennacer, Brahim Diaz avrebbero bisogno di riposare in vista dei match importanti a venire, ma non si può rischiare troppo e probabilmente questi scenderanno comunque in campo dal 1′, magari con un minutaggio ridotto.

Divock Origi

Secondo Sky Sport solito 4-2-3-1 per il Milan con Maignan in porta. In difesa Calabria e Theo sulle fasce. Stravolta la coppia centrale rispetto all’ultima, Kalulu e Thiaw entrambi verso una maglia dal 1′. In mediana spazio a Vwanckx e Bennacer. Sulla trequarti ancora una volta Brahim Diaz e questa volta parta da subito Saelemaekers, decisivo nell’ultima contro la Roma. Chance in avanti per due giocatori che hanno trovato poco spazio nel corso della stagione, ma anche poche ottime prestazioni e prive di timbri a referto. De Ketelaere sulla trequarti e Origi in avanti. Il mister spera che la coppia dei belgi possa funzionare questa volta.

Ballardini cambia rispetto al pareggio col Verona. Solito Carnesecchi in porta. In difesa torna Ferrari con Vasquez e Lochoshvili. Sernicola (tornato dalla squalifica) e Valeri sulle fasce con Meité e Castagnetti al centro. Buonaiuto a supporto della coppia Okereke–Dessers.

Milan (4-2-3-1) 16.Maignan, 2.Calabria, 20.Kalulu, 28.Thiaw, 19.Theo Hernandez, 40.Vranckx, 4.Bennacer, 56.Saelemaekers, 90.De Ketelaere, 10.Brahim Diaz, 27.Origi

Cremonese (3-4-1-2) 12.Carnesecchi, 24.Ferrari, 5.Vasquez, 44.Lochoshvili; 17.Sernicola, 28.Meité, 19.Castagnetti, 3.Valeri; 10.Buonaiuto; 77.Okereke, 90.Dessers