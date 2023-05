Milan, il confronto con il 2022 da gennaio in poi: il dato è impietoso!

La stagione dei rossoneri, al netto degli impegni molto importanti in Champions League, ha avuto innumerevoli alti e bassi nel doppio impegno, a volte anche triplo considerando anche la coppa Italia.

Ricorderemo tutti che lo scorso anno, in seguito all’eliminazione ai gironi di Champions contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto, la squadra di Stefano Pioli riuscì a concentrarsi esclusivamente sul campionato riuscendo a vincere uno scudetto da outsider.

Infatti contro ogni pronostico i ragazzi di Pioli riuscirono a rimontare l’Inter in vetta al campionato e con uno sforzo quasi sovrumano mantennero il primo posto fino alla fine della stagione.

Milan Champions League Pioli

Il bilancio da Gennaio 2022 e da Gennaio 2023

Naturalmente come ogni percorso di crescita quest’anno il Milan doveva perlomeno difendere lo scudetto vinto e in più di migliorare le prestazioni in Champions League, palcoscenico che in passato era visto dai rossoneri come il salotto di casa.

Purtroppo però, complice anche alcuni acquisti sbagliati nella sessione estiva di calciomercato, il Milan è crollato anzitempo in campionato sotto i colpi di un Napoli a dir poco meraviglioso e in Champions League ha dovuto gettare la spugna contro i cugini dell’Inter.

La cavalcata che ha visto protagonisti i ragazzi di Pioli in Europa è certamente da applausi ma è anche evidente che l’impegno del mercoledì abbia avuto delle ripercussioni su un 2023 da incubo per i rossoneri, a tal proposito la redazione di Sky Sport con una grafica ha evidenziato i numeri del Milan da gennaio 2022 rispetto a quelli da gennaio 2023.

Di seguito la grafica a dir poco esplicita:

Partite giocate

2022: 19

2023: 20

Partite vinte

2022: 13

2023: 7

Partite pareggiate

2022: 5

2023: 7

Partite perse

2022: 1

2023: 6

Media punti

2022: 2.31

2023: 1.4

Media gol fatti

2022: 1.52

2023: 1.3

Media gol subiti

2022: 0.47

2023: 1.3

Giocare in Champions è inevitabilmente il sogno e l’obiettivo di qualunque squadra e società che si rispetti ma questi dati sono inconfutabili: per affrontare il doppio impegno in maniera adeguata ci vuole una programmazione non indifferente.