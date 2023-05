Furlani esalta il cammino del Milan: “Siamo nella giusta direzione”

La delusione per l’uscita dalla Champions League è ancora forte per il Milan, che è stato battatuto ad un passo dalla Finale di Istanbul.

A giocarsi la Coppa contro il Manchester City sarà l’Inter di Simone Inzaghi, mentre i rossoneri dovranno fare i conti con l’amarezza e con una fasa finale di campionato che si preannuncia molto ardua.

La squadra di Pioli infatti dovrà dare il tutto e per tutto per riuscire a rientrare fra le prime quattro e guadagnarsi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Questo è l’obiettivo minimo per impedire che la stagione del Milan si trasformi da deludente a disastrosa.

Milan Furlani Champions League

A parlare del futuro del club è stato anche Giorgio Furlani, amministratore delegato della società: “Lasciandoci alle spalle la recente delusione, voglio sottolineare con forza che il percorso in Champions League, che ci ha riportato fra le migliori squadre del calcio europeo, è un obiettivo rilevante, raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione di tutti nel club, che ci rende tutti molto orgogliosi. E’ anche un’ulteriore conferma che, coniugando risultati sportivi e disciplina finanziaria, siamo nella direzione giusta. Ora ci attendono altre sfide per centrare la qualificazione in Champions League e mantenerci ai vertici in Europa. Sfide che ci vedono determinati ad affrontarle con unità, energia e spirito di gruppo, sostenendo il Mister, la squadra e tutta l’Area Sport, insieme ai nostri meravigliosi tifosi. Per quanto mi riguarda ogni giorno ripeto a me stesso: noi siamo il Milan!”.

In queste ultime tre giornate di campionato quindi il Milan si gioca il proprio futuro e il progetto di Pioli sarà messo a dura prova.