Calciomercato Milan, decisione presa sul futuro di Vranckx

Manca ancora un po’ alla fine della stagione, ancora due partite, importanti per il Milan in ottica ‘qualificazione alla prossima Champions League’, ma si pensa anche ad altro, alla squadra che verrà.

Infatti, i rossoneri, tra giocatori in scadenza, altri nel mirino di big europee, altri ancora fuori dal progetto tecnico, stanno già studiando le mosse per il prossimo mercato.

Tra i giocatori ancora incerti del proprio futuro c’è Aster Vranckx. Arrivato la scorsa estate sul gong del mercato in prestito dal Wolfsburg, il centrocampista, nonostante il poco utilizzo, quando chiamato in causa ha deluso le attese.

Futuro Vranckx, difficile la conferma per lui

Stando a quanto riporta Tuttosport, il riscatto che il Milan dovrebbe pagare per trattenere il giovane ex Wolsburg sarebbe pari a 12 milioni di euro e, salvo sorprese e colpi di scena, è difficile che i rossoneri sborsino questa cifra per tenerselo stretto.

Molto probabile il suo addio a fine stagione e la ricerca di un nuovo prospetto da parte della dirigenza rossonera.